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Навесной мост, соединяющий два населенных пункта Башкирии, ушел под воду

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео | Видео: МЧС по РБ

Навесной мост, соединяющий два населенных пункта Башкирии, ушел под воду Фото: стоп-кадр видео | Видео: МЧС по РБ

В Чишминском районе Башкирии, около деревни Бочкаревка и села Черниговка за навесной мост зацепилось дерево. Оно создало угрозу обрушения конструкции.

На место оперативно были высланы силы и средства МЧС России для проведения аварийно-восстановительных работ по освобождению моста через реку Дёму. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что из-за зацепившегося за мост топляка и мусора образовался затор, препятствующий естественному течению реки.

Сотрудники МЧС принялись за дело и освободили конструкцию от дерева. Из-за подъема воды в реке Дема центральная часть подвесного моста ушла под воду на глубину 40-50 см.

«Сейчас проход по мосту запрещен, выставлены ограничительные блоки и запрещающие таблички. Подъездные пути к Бочкаревке и Черниговке имеются, жизнеобеспечение населения не нарушено. Ситуация находится на контроле», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

 

ИА «Башинформ»

Теги: МЧС РБ
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