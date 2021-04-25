Фото: Ксения Калинина В Госавтоинспекции Уфы сообщили о результатах массовых проверок водителей Фото: Ксения Калинина

В Уфе 24 апреля были проведены массовые проверки водителей. По данным столичной Госавтоинспекции, в рамках профилактических мероприятий было проверено 611 машин, пресечено 83 нарушения правил дорожного движения, 11 водителей задержали за управления автомобилем в состоянии опьянения.

«Автомобиль является источником повышенной опасности и сев за руль транспортного средства, водитель берёт на себя ответственность за жизнь и здоровье других участников движения. Соблюдайте дорожные правила», — напомнили в ГИБДД Уфы.