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МЧС Башкирии предупреждает о сильном ветре и тумане на дорогах

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

МЧС Башкирии предупреждает о сильном ветре и тумане на дорогах Фото: ИА «Башинформ»

МЧС по Башкирии сообщает о неблагоприятном явлении: 26 апреля местами по республике ожидаются порывы ветра до 17 м/с. В ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит -2,+3 градуса, днем +10,+15. На отдельных участках дорог ночью и утром туман с видимостью 500-1000 м.

В Уфе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +1,+3, днем +13,+15.

В МЧС РБ пояснили, что при крепком ветре (13,9-17,1 м/с) качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, трудно идти против ветра, говорить на ветру очень сложно. В результате интенсивной ветровой нагрузки могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, транспарант-перетяжкки на самостоятельных опорах, светодиодные панно. Сломанные небольшие деревья, крупные ветви могут перекрыть внутридомовые проезды и автомагистрали.

 

ИА «Башинформ»

Теги: МЧС РБ
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