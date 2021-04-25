Фото: Ксения Калинина В Башгидрометцентре сообщили, какая погода прогнозируется к майским каникулам Фото: Ксения Калинина

В Уфе 25 апреля в прямом эфире на телеканале БСТ на ежедневном брифинге по паводковой ситуации в регионе начальник республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилора Горохольская сообщила о том, какая погода ожидается в конце апреля – начале мая.

«Дожди сохранятся, в восточных и северных районах осадки будут наиболее интенсивные. Ближе к праздникам, есть такая вероятность, что область повышенного давления развеет все эти тучи. Будем смотреть. Этот период может быть кратковременным, буквально, может охватить субботу-воскресенье. В целом, прогнозируется прохладная погода, при ясном солнце температура воздуха может прогреться до +13,+15, а так, если будет облачно, 8-13 градусов тепла», — проинформировала Вилора Горохольская.

При этом в горных реках возможны незначительные повышения уровней воды порядка до 10-15 см. Повышения уровней воды вблизи города Уфы не ожидается.

«Уровень воды в реке Дёме составляет 656 см, уровень практически не поднимается. Мы не ожидаем каких-либо резких изменений, подъемов, — сказала начальник Башгидрометцентра. — За прошедшие сутки у нас произошли подъемы уровней воды до 16 см, но это горные районы, горные реки. Но так как там максимальные уровни прошли, произошел спад порядка метра, эти подъемы до 16 см не оказывают неблагоприятных влияний на ситуацию с паводковыми водами в населенных пунктах».