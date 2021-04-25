Фото: Валерий Шахов На контроле МЧС остаются 22 ситуации с подтоплениями в четырех районах Башкирии Фото: Валерий Шахов

В Башкирии спасатели пристально следят и контролируют 22 ситуации с подтоплениями в четырех районах. Об этом 25 апреля на брифинге по паводковой ситуации в прямом эфире БСТ сообщил первый заместитель начальника Главного Управления МЧС России по республике Эдуард Идрисов.

«1073 придомовых и приусадебных участков подтоплены, за сутки прибавились 46. На 12 участках вода ушла. Наблюдаются переливы дорог 16 участков. В Козарезе произошел перелив дороги, там у нас организовано движение большегрузов высокой проходимости. Спецмашины перевозят население по графику. Здесь организован пожарный пост и медобеспечение. Проблемных вопросов нет», — сообщил он.

На контроле также остается один мост, на котором зафиксирован подмыв опоры. Кроме того, накануне на деревянный мост в Чишминском районе, связывающий населённые пункты Бочкаревку и Черниговку, упало дерево. Чтобы не было затруднений при движении, спасатели распилили его.