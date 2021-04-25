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В Башкирии ветераны боевых действий и волонтеры присоединились к акции «Сад Памяти»

ОБЩЕСТВО
Фото: Александр Соколов

Фото: Александр Соколов

В городе Октябрьском Башкирии в рамках международной акции «Сад Памяти» высадили деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщил агентству «Башинформ» специалист по работе с молодежью МБУ «Дворец молодежи» города Октябрьского Александр Юдин, в парке Победы ветераны боевых действий, офицеры, представители советов ветеранов различных родов войск вместе с активными горожанами посадили более 80 саженцев ели.

Почетным гостем мероприятия стал участник Великой Отечественной войны Ефим Косткин.

Ефим Андриянович служил в составе 933-го стрелкового полка 254-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Польши, во время форсирования реки Одер был тяжело ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны I степени.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Великая Отечественная война, память
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