В Башкирии ветераны боевых действий и волонтеры присоединились к акции «Сад Памяти»

Фото: Александр Соколов



Фото: Александр Соколов

В городе Октябрьском Башкирии в рамках международной акции «Сад Памяти» высадили деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщил агентству «Башинформ» специалист по работе с молодежью МБУ «Дворец молодежи» города Октябрьского Александр Юдин, в парке Победы ветераны боевых действий, офицеры, представители советов ветеранов различных родов войск вместе с активными горожанами посадили более 80 саженцев ели.

Почетным гостем мероприятия стал участник Великой Отечественной войны Ефим Косткин.

Ефим Андриянович служил в составе 933-го стрелкового полка 254-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Польши, во время форсирования реки Одер был тяжело ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны I степени.