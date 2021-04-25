Фото: Ксения Калинина В Башкирии госпитализировали 9-летнего мальчика с ожогом лица Фото: Ксения Калинина

В Чишминском районе Башкирии накануне при разведении костра пострадал несовершеннолетний. Об этом 25 апреля на брифинге по паводковой ситуации в прямом эфире БСТ сообщил первый заместитель начальника Главного Управления МЧС России по республике Эдуард Идрисов.

По его словам, 9-летнего мальчика доставили в центральную районную больницу с ожогом лица.

«Ожоги он получил при разведении костра с использованием жидкости», — пояснил Эдуард Идрисов и добавил, что следует соблюдать правила пожарной безопасности.