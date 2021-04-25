Фото: Ксения Калинина В Башкирии в ближайшие дни будет дождливо и холодно Фото: Ксения Калинина

В Башкирии в ближайшие дни будет дождливо и холодно. По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 25 апреля, пройдет небольшой дождь, местами умеренный, в отдельных районах гроза. Ветер днем южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в светлое время суток составит +9,+14 градусов.

В понедельник, 26 апреля, местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром со снегом. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -3,+2, днем +8,+13.

Во вторник, 27 апреля, местами ожидается небольшой дождь, по югу до умеренного. Ветер западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут -1,+4, днем +10,+15.