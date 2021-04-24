Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.08 ↓

EUR 90.46 ↑

24 апреля Суббота

Уфа   °

Молния
Паводок на 23 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 607 см (-21), р. Уфы у п. Шакша 683 см (+4), р. Демы у д. Бочкаревки 611 см (+54)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Православные Башкирии завтра отметят Вербное воскресенье

ОБЩЕСТВО
Фото: Салаватская епархия РПЦ

Православные Башкирии завтра отметят Вербное воскресенье Фото: Салаватская епархия РПЦ

У православных христиан идет шестая неделя Великого поста, в субботу которой вспоминается евангельское событие о воскресении четырехдневного Лазаря, а в воскресенье отмечается великий двунадесятый праздник – Вход Господа в Иерусалим (вербное воскресенье), радостный, но в то же время и трагический.

Вход Господень в Иерусалим представляет собой одно из главных событий последних дней земной жизни Господа Иисуса Христа и описано четырьмя евангелистами. Торжество события заключается в том, что Христос въезжает на ослике в Святой Град, встречающая его толпа народа ликует и жаждет видеть в нём своего нового политического вождя, ждёт победы над врагом. А трагедия в том, что, когда не сбываются чаяния и ожидания народа, толпа, ещё недавно кричащая «Осанна Сыну Давидову!», становится ненавидящей, враждебной и требующей распятия Христа.

Праздник Входа Господня в Иерусалим был известен с первых веков христианства. В поучении святителя Мефодия Патарского, жившего в III веке, есть упоминание об этом событии. Святые отцы Амвросий Медиоланский и Епифаний Кипрский, жившие в IV веке, в своих проповедях говорят о том, что праздник совершается торжественно, множество верующих идут в этот день торжественным крестным ходом с ветвями в руках. Поэтому праздник получил и другое название — Недели ваий или цветоносной. Народ встречал пришествие Царя веточками пальмы, поскольку это дерево растёт в странах Ближнего востока. На Руси традиционно использует вербу, которая первой встречает весну и распускает пушистые сережки, также иногда используют веточки ивы и ветлы. Отсюда и народное название праздника — Вербное воскресенье.

В этот светлый день люди приходят с веточками вербы в церковь, чтобы чествовать Иисуса Христа, смерть и грех победившего. Священнослужители надевают ризы, зелёный цвет которых является символом возрождения жизни.

В воскресенье, 25 апреля, в самый день праздника в Успенском кафедральном соборе Салавата епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершит божественную литургию, по окончании которой пройдет праздничный молебен. Освящение верб будет совершено в субботу после Всенощного бдения и в воскресенье по окончании праздничного молебна.

Вербное воскресенье является переходящим праздником, поскольку зависит от дня празднования Пасхи. В этот день благословляется пища с рыбой. Накануне, в Лазареву субботу, на трапезе разрешается икра.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Вербное воскресенье
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии искалеченного медведем работника
В Караидельском районе Башкирии 22 апреля медведь напал на работника транспортной компании. По предварительным данным, двое сотрудников ехали на базу в д
В Башкирии кошка два дня просидела на дереве из-за бродячих псов
В башкирском городе Салавате 22 апреля развернулась настоящая спасательная операция. На дереве, на высоте 4-5 этажей, жители дома №79 по Ленинградской ул
В Башкирии при пожаре в доме погибли двое взрослых и двое детей
В Ишимбае следователи работают на месте пожара в жилом доме, в котором погибло четверо человек, в том числе двое детей.﻿ На место происшествия также приб
В Уфе собаку со щенками заколотили в будке: волонтеры приехали с полицией
В Уфе собаку со щенками заколотили в будке досками. На место выезжали волонтеры и полицейские. Как рассказали зоозащитники, накануне ночью собаку с кут
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть