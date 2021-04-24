Фото: Салаватская епархия РПЦ Православные Башкирии завтра отметят Вербное воскресенье Фото: Салаватская епархия РПЦ

У православных христиан идет шестая неделя Великого поста, в субботу которой вспоминается евангельское событие о воскресении четырехдневного Лазаря, а в воскресенье отмечается великий двунадесятый праздник – Вход Господа в Иерусалим (вербное воскресенье), радостный, но в то же время и трагический.

Вход Господень в Иерусалим представляет собой одно из главных событий последних дней земной жизни Господа Иисуса Христа и описано четырьмя евангелистами. Торжество события заключается в том, что Христос въезжает на ослике в Святой Град, встречающая его толпа народа ликует и жаждет видеть в нём своего нового политического вождя, ждёт победы над врагом. А трагедия в том, что, когда не сбываются чаяния и ожидания народа, толпа, ещё недавно кричащая «Осанна Сыну Давидову!», становится ненавидящей, враждебной и требующей распятия Христа.

Праздник Входа Господня в Иерусалим был известен с первых веков христианства. В поучении святителя Мефодия Патарского, жившего в III веке, есть упоминание об этом событии. Святые отцы Амвросий Медиоланский и Епифаний Кипрский, жившие в IV веке, в своих проповедях говорят о том, что праздник совершается торжественно, множество верующих идут в этот день торжественным крестным ходом с ветвями в руках. Поэтому праздник получил и другое название — Недели ваий или цветоносной. Народ встречал пришествие Царя веточками пальмы, поскольку это дерево растёт в странах Ближнего востока. На Руси традиционно использует вербу, которая первой встречает весну и распускает пушистые сережки, также иногда используют веточки ивы и ветлы. Отсюда и народное название праздника — Вербное воскресенье.

В этот светлый день люди приходят с веточками вербы в церковь, чтобы чествовать Иисуса Христа, смерть и грех победившего. Священнослужители надевают ризы, зелёный цвет которых является символом возрождения жизни.

В воскресенье, 25 апреля, в самый день праздника в Успенском кафедральном соборе Салавата епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершит божественную литургию, по окончании которой пройдет праздничный молебен. Освящение верб будет совершено в субботу после Всенощного бдения и в воскресенье по окончании праздничного молебна.

Вербное воскресенье является переходящим праздником, поскольку зависит от дня празднования Пасхи. В этот день благословляется пища с рыбой. Накануне, в Лазареву субботу, на трапезе разрешается икра.