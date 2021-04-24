В Туймазах прошел Съезд икских башкирских родов

Фото: kurultai.ru





















Фото: kurultai.ru

В Туймазах в рамках Года башкирской истории и Всероссийского культурно-просветительского проекта «Шежере» прошел Съезд икских башкирских родов. Как сообщили в пресс-службе Всемирного курултая башкир, в перечне мероприятий было открытие бюста Герою России генерал-майору Минигали Шаймуратову на территории гимназии № 1, открытие Туймазинского филиала республиканского Дома дружбы народов в ДК «Родина».

В пленарной части состоялись выступления уфимских ученых и местных краеведов. «Икские башкирские рода, это не какой-то придуманный нами термин. Это действительный исторический факт. В свое время, в 15-16 веках они переселились на эти земли из восточных районов Башкортостана. Поэтому в местной топонимии можно увидеть названия восточных башкирских родов», —рассказал историк Салават Хамидуллин.

Местные краеведы Рафаэль Ситдиков, Марат Гайнутдинов, Гульфия Хаматшина, Анас Сафуанов, Тахир Насибуллин, Гульнар Сабирова представили доклады об истории родов и деревень Икских башкир. Делегаты также избрали Совет рода и главу, им стал Альберт Исмаил.

В рамках проекта Съезды родов в Туймазинском районе со школьниками работали коллективы телеканала «Тамыр» и журнала «Акбузат». Они провели с детьми различные игры и конкурсы, показали мультфильмы на башкирском языке. Также прошли мастер-классы от Мерген уксы Юлая Галиуллина по стрельбе из башкирского лука и президента федерации по мас-рестлингу Раиля Бикбаева по национальному виду борьбы «таяк тартыш».