Фото: Роспотребнадзор по РБ Роспотребнадзор по Башкирии опроверг фейк о запрете школьной олимпиады Фото: Роспотребнадзор по РБ

Управление Роспотребнадзора по Башкирии опровергло информацию о запрете школьной олимпиады. В сети распространилось фото с изображением постановления главного государственного санитарного врача по республике N 07-653 от 20.04.2021, запрещающим допуск школьников к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по биологии.

«Данная информация является фейковой. Постановление о запрете допуска учеников на олимпиаду Управлением Роспотребнадзора по РБ не издавалось. В настоящее время какие-либо ограничения на проведение олимпиады не введены», — заявили в ведомстве.