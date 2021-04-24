Фото: Туймазинский район В Туймазах продолжают сажать деревья в честь участников Великой Отечественной войны Фото: Туймазинский район

На берегу Туймазинского водохранилища горожане высадили 6 тысяч саженцев сосны в честь земляков – участников Великой Отечественной войны. Такие акции начались в 2016 году по инициативе местного краеведа Рима Гареева, напомнили в муниципалитете.

Всего на войну отправились 30 тысяч жителей Туймазинского района, половина из них не вернулась домой. Столько же деревьев в итоге будет посажено в память о них.