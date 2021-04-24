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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Всем спасибо!»: Радий Хабиров поблагодарил участников общереспубликанского экосубботника

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

«Всем спасибо!»: Радий Хабиров поблагодарил участников общереспубликанского экосубботника Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил участников общереспубликанского экологического субботника.

«И снова наводим в нашем доме порядок. Всем спасибо!», — написал он на своей странице в соцсетях.
По данным Минэкологии республики, сегодня, 24 апреля, общереспубликанский субботник проходил в рамках всероссийской акции «Генуборка» и республиканского проекта «Зелёная Башкирия». Всего в нем приняли участие более 350 тысяч жителей Башкирии.

«Уже традиционно эта акция объединяет всех жителей республики в одну команду. Общими усилиями по всей территории региона собрано и вывезено на полигоны порядка 3,9 тысяч тонн отходов, задействовано 4,7 тысяч единиц техники. Средний процент очистки и благоустройства населенных пунктов республики составляет 70%», — рассказал министр природопользования и экологии РБ Урал Искандаров.

Сотрудники Минэкологии РБ и различных ведомств приняли активное участие в субботнике на территории уфимского дендропарка имени Георгия Рутто.Отметим, парк был заложен в 1950 году известным лесоводом Георгием Михайловичем Рутто.

Общая площадь дендропарка составляет 7 га, из которых 1 га занят дубравой, остальные — лиственничной, сосновой, берёзовой, липовой и кленовой посадками.

Также на двух площадках столицы республики и в Иглино прошли субботники в популярном формате командных соревнований «Чистые игры» по принципам раздельного сбора отходов.

Напомним, что в период с 3 апреля по 8 мая 2021 года по всей территории Башкортостана проходят субботники. Кроме того, 10 и 24 апреля 2021 года определены как единые дни экологических субботников.Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил участников общереспубликанского экологического субботника.

«И снова наводим в нашем доме порядок. Всем спасибо!», — написал он на своей странице в соцсетях.
По данным Минэкологии республики, сегодня, 24 апреля, общереспубликанский субботник проходил в рамках всероссийской акции «Генуборка» и республиканского проекта «Зелёная Башкирия». Всего в нем приняли участие более 350 тысяч жителей Башкирии.

«Уже традиционно эта акция объединяет всех жителей республики в одну команду. Общими усилиями по всей территории региона собрано и вывезено на полигоны порядка 3,9 тысяч тонн отходов, задействовано 4,7 тысяч единиц техники. Средний процент очистки и благоустройства населенных пунктов республики составляет 70%», — рассказал министр природопользования и экологии РБ Урал Искандаров.

Сотрудники Минэкологии РБ и различных ведомств приняли активное участие в субботнике на территории уфимского дендропарка имени Георгия Рутто.Отметим, парк был заложен в 1950 году известным лесоводом Георгием Михайловичем Рутто.

Общая площадь дендропарка составляет 7 га, из которых 1 га занят дубравой, остальные — лиственничной, сосновой, берёзовой, липовой и кленовой посадками.

Также на двух площадках столицы республики и в Иглино прошли субботники в популярном формате командных соревнований «Чистые игры» по принципам раздельного сбора отходов.

Напомним, что в период с 3 апреля по 8 мая 2021 года по всей территории Башкортостана проходят субботники. Кроме того, 10 и 24 апреля 2021 года определены как единые дни экологических субботников.

 

ИА «Башинформ»

Теги: экология, субботникии, акции
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