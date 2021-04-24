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Азат Бадранов о диктанте по башкирскому языку: «Для участников это как праздник»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Сегодня, 24 апреля, вице-премьер правительства республики Азат Бадранов принял участие в Международном диктанте по башкирскому языку. Желающим было предложено подключиться к просветительский акции как офлайн, так и дистационно через Башкирское спутниковое телевидение, интернет или мобильное приложение.

Азат Бадранов решил поддержать участников офлайн. Он написал диктант в лицее №4 города Баймака. В разговоре с корреспондентом агентства «Башинформ» он признался, что текст диктанта был непростым, учитывая то, что он выбрал вариант для уверенных носителей языка.

«По моим личным ощущениям, участники, по крайней мере, которых я сегодня видел, шли на диктант, как на праздник. У всех было приподнятое настроение, они просто получали удовольствие, вернувшись за парты. В этом есть и формирование определенного мировоззрения, и актуализация вопроса сохранения родных языков, как одной из мер популяризации языка», — отметил он.
По данным организаторов акции, на утро 24 апреля на участие в диктанте по башкирскому языку на сайт мероприятия поступило более 100 тысяч заявок.

Напомним, видео прямого эфира диктанта будет доступно на официальном сайте и мобильном приложении до 23.59 (по уфимскому времени) 26 апреля. Желающие смогут посмотреть повтор эфира, написать диктант и отправить результаты до окончания приема работ на электронную почту [email protected]

Всем участникам диктанта будут направлены электронные сертификаты об участии в «Диктанте-2021» в личных кабинетах на сайте либо будут направлены по электронной почте.

Участником акции может стать любой человек, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Официальные итоги акции будут размещены в течение 30 дней на сайте﻿ https://bashdiktant.ru/.

 

ИА «Башинформ»

Теги: диктант по башкирскому языку
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