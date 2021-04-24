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МЧС Башкирии предупредило об усилении ветра: возможно падение рекламных щитов и веток

ОБЩЕСТВО

МЧС Башкирии выпустило новое оповещение об ухудшении погодных условий. По данным ведомства, с 20 часов 24 апреля до 20 часов 25 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный, в отдельных районах гроза. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем южный, юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью составит +1,+6, днем +9,+14. На отдельных участках автодорог ночью и утром возможен туман видимостью 500-1000 м.

«При усиление ветра до 20 м/с качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, против такого ветра трудно идти. В результате интенсивной ветровой нагрузки могут быть опрокинуты, установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки. Сломанные небольшие деревья, крупные ветви могут перекрыть внутридомовые проезды и автодороги; возможны повреждения линий электропередач», — предупредили в МЧС.

 

ИА «Башинформ»

Теги: погода
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