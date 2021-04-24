В Башкирии спасатели назвали реки, где вода продолжает прибывать

По данным Госкомитета Башкирии по ЧС, максимальные изменения уровней воды за сутки наблюдаются на реках Дема (д. Бочкаревка Чишминский район) и Юрмаш (с. Русский Юрмаш Уфимский район,). Так, р. Дема за сутки прибавила +53 см, текущий ее уровень 658 см, выход реки на пойму 520 см, неблагоприятный уровень 688 см.

Река Юрмаш за сутки прибавила +52 см, текущий уровень 84 см, выход реки на пойму 343 см, неблагоприятный уровень 343 см.

За сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило пять сообщений о подтоплениях территорий.

Всего с начала паводкоопасного периода жители Башкирии обращались за помощью к экстренным службам 1212 раз. С начала половодья зарегистрированы 59 случаев подтопления в 19 городах и районах, в результате которых подтоплено 288 домов, 1875 придомовых территорий, 41 участок дорог (из них 6 мостов).

На контроле экстренных служб продолжают оставаться 21 случай подтопления.

Ранее сообщалось, что в Башкирии с 28 апреля по 1 мая ожидается второй пик паводка»