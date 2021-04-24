В Башкирии за год выявлено пять случаев бешенства животных, в том числе среди домашних

В Башкирии 9381 человек обратились в больницы с травмами от животных, из них 31% дети до 17 лет.

«Были в контакте и получили повреждения от домашних животных 98,6% всех обратившихся, на втором месте – контактировавшие с дикими животными (1,13%), на третьем месте – повреждения, полученные при контакте с сельскохозяйственными животными (0,28%). Всего от общего числа пострадавших 12 человек получили повреждения от животных, у которых лабораторно установлено бешенство», — приводит данные за 2020 год Роспотребнадзор Башкирии.

Сообщается, что эпизоотологическая и эпидемиологическая ситуация по заболеваемости бешенством в стране и в мире остается нестабильной. В настоящее время бешенство остается одной из важнейших проблем как здравоохранения, так и ветеринарии.

Так, по данным Управления ветеринарии Башкирии в 2020 году в республики зарегистрировано пять случаев бешенства среди животных в пяти населенных пунктах на территории трех районов. Бешенство диагностировано у трех собак и в двух случаях – у диких животных (волки).

Последний случай смерти человека от гидрофобии зарегистрирован в апреле 2013 года в Альшеевском районе.

Напомним, утром 17 апреля в деревне Сафарово Учалинского района четырехлетний мальчик играл около своего дома, где на него напали несколько бродячих собак. От полученных повреждений ребенок скончался на месте.

СПРАВКА.

Бешенство – это острое вирусное инфекционное заболевание, приводящее к смертельному исходу и характеризующееся тяжелым поражением нервной системы.

К бешенству восприимчивы все теплокровные животные. На территории республики источниками инфекции чаще всего являются лисы, волки, енотовидные собаки, кошки и собаки, сельскохозяйственные животные.

Во избежание инфицирования животных вирусом бешенства владельцам домашних животных необходимо строго соблюдать несколько правил:

— животным необходимо ежегодно делать прививки против бешенства;

— выгуливать животное в специально отведенных местах в намордниках и на поводке;

— при выгулах не следует допускать общения домашних собак с бродячими животными;

— при любом заболевании животного, особенно при затруднении глотания, никогда не лечите его домашними средствами, немедленно обращайтесь за помощью к ветеринарам;

— если принадлежащее вам животное укусило человека, сообщите пострадавшему свой адрес, а животное доставьте ветеринару для организации наблюдения.

Если произошел укус или ослюнение животным, необходимо немедленно обильно промыть рану мыльным раствором (хозяйственное мыло или любое другое), края раны смазать спиртовым раствором йода или 40% — 70% этиловым спиртом, слабым раствором перекиси водорода и наложить повязку. И как можно раньше обратиться в травматологический кабинет, травматологическое отделение или хирургический кабинет поликлиники. Эффективность специфического лечения находится в прямой зависимости от времени обращения после укуса.

Противопоказаний для экстренной лечебно-профилактической иммунизации нет. Беременность и грудное вскармливание не являются противопоказаниями для проведения экстренной иммунизации.