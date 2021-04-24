В Башкирии из-за паводка в пунктах временного размещения продолжают оставаться 2 человека

В Башкирии из-за подтопления придомовых участков с просьбой о размещении в пунктах временного размещения обратились два человека. Оба они жители Уфы, рассказал на брифинге по паводковой ситуации первый заместитель министра МЧС по РБ Эдуард Идрисов.

По его словам, на утро 24 апреля на контроле МЧС по РБ находится 21 ситуация на территории трех муниципальных образований, в результате которых подтоплено 985 участков на территории садовых товариществ, за сутки плюс 102 участка, и 81 придомовая территория, за сутки прибавилось две территории.

«Подтопления произошли из-за подъема реки Дёма в Чишминском районе. В частности, подтопило две придомовые территории в населённом пункте Новомихайловка и в садовых товариществах "Сахра" и "Здоровье"», — отметил он.

Представитель МЧС также добавил, что в зоне риска в связи с паводком в Башкирии продолжают оставаться Уфа, это Демский, Кировский, Ленинский и Калининский районы, а также Чишминский, Белорецкий и Давлекановский районы.

«С учетом прогноза мы заблаговременно переводим передислокацию силы и средств МЧС, проводим дополнительные профилактические мероприятия, риски минимизированы. Всем предлагаем при необходимости переселиться в пункты временного размещения», — уточнил Эдуард Идрисов.

В свою очередь начальник республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилора Горохольская предупредила жителей Башкирии, что в ближайшие дни в регионе сохранится неустойчивая погода с дождями различной интенсивности. Ранее сообщалось, что дожди существенно не повлияют на рост уровня воды в реках.