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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Депутат из Башкирии стал финалистом «Федерального ПолитСтартапа»

ОБЩЕСТВО
Фото: БРО ВПП «Единая Россия»

Депутат из Башкирии стал финалистом «Федерального ПолитСтартапа» Фото: БРО ВПП «Единая Россия»

Депутат Госсобрания РБ Яков Кугубаев прошел в финал «Федерального ПолитСтартапа» партии «Единая Россия».

В кадровом проекте от Башкирии принимали участие пять человек. При выборе финалистов учитывались личные и профессиональные достижения. Значимым критерием стало участие в общественной и волонтерской деятельности. Из 200 региональных лидеров отобрали 50 претендентов, которых наставники консультировали и обучали в ходе предварительного голосования. Обучение потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы – финалистов предварительного отбора – началось еще в январе.

В общей сложности за два месяца организаторы получили 6739 заявок из 85 регионов России. Конкурс на место составил 34 человека. Средний возраст участников проекта, прошедших отбор — 38 лет. При этом самому молодому — было 20 лет, а самому старшему — 57 лет. Около четверти из них — женщины. Из 200 человек, вошедших в «Федеральный ПолитСтартап», 134 являются депутатами различного уровня.

Победителей первого этапа отбирали по методу рейтингования анкет. Их оценивали по ряду критериев. Учитывались личные и профессиональные достижения, способность к обучению — например, успешное участие в образовательных проектах Высшей партийной школы или «Лидеры России», политический опыт и медийное позиционирование.

Победители «Федерального ПолитСтартапа» получат возможность участвовать в предварительном голосовании «Единой России», а в случае победы — и в выборах в Государственную Думу в 2021 году.

«На этапе обучения в рамках образовательного модуля Высшей партийной школы «Единой России» «Политический лидер» с нами работали ведущие политологи и социологи страны, — поделился Яков Кугубаев. — Также проводились тренинги с моделированием реальной избирательной кампании, в том числе в интернете. На обучении присутствовали психологи, которые наблюдали за нашей реакцией, подготовленностью к нестандартным моментам. Создавались ситуации, на которых было видно, кто готов к выполнению разных задач, к различным сложностям, тренировали стрессоустойчивость. Подготовили к теоретической и практической работе».
Главная задача «ПолитСтартапа» – привлечение ярких региональных политиков для дальнейшего участия в федеральной избирательной кампании. Для отбора, обучения и сопровождения претендентов используется алгоритм и наработки проекта «ПолитСтартап» — он успешно реализуется в регионах с 2018 года. Все три политических сезона признаны успешными, они помогли найти в регионах новые лица. Более двух тысяч человек за это время стали депутатами разных уровней.

 

ИА «Башинформ»

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