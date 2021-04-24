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В Башкирии стартовали акции «Зеленая Башкирия» и «Сад памяти»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков, администрация Кушнаренковского района

Фото: Олег Яровиков, администрация Кушнаренковского района

Сегодня в Башкирии стартовали акции «Зеленая Башкирия» и «Сад памяти». Акция «Зеленая Башкирия» проводится в республике дважды в год. В 2019-2020 годах ее участники высадили более 310 тысяч деревьев и кустарников.

В этом году в рамках «Зеленой Башкирии» планируется высадить 10 тысяч деревьев-крупномеров и 101 тысячу деревьев и кустарников. Предположительно, общее число участников акций по всей республике должно достичь до 150 тысяч человек и более 900 единиц техники.

Центральной площадкой акции в этом году выбрана территория близ деревни Аминево Чишминского района. Предварительно, там будет высажено до 10 тысяч саженцев деревьев хвойных пород.

Особенностью весенней акции станет обустройство аллей, посвященных 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

В городе Баймаке в экологической акции по посадке деревьев в парке Победы принял участие вице-премьер правительства Азат Бадранов.

В Кушнаренковском районе около 1,5 тысяч человек вышли на улицы, чтобы облагородить свои села и деревни. В их числе – активные жители, руководители и сотрудники администрации района и сельских поселений, различныхпредприятий, депутаты, представители общественных организаций, волонтерское движение и школьники. Наиболее значимым местом, где прошла высадка деревьев, стал новый детский парк в микрорайоне Подстанция села Кушнаренково.Там, в честь 90 – летия образования района, кушнаренковцы высадили памятную аллею из 90 деревьев. В знак уважения к бессмертному подвигу братьев, отцов и дедов, отдавших свои жизни за свою Родину, в высадке этой аллеи приняли участие воспитанники первого в районе кадетского класса гимназии и юнармейцы.Также, креативно подошли к акции и жители деревни Кудушлибашево. В своей деревне они высадили аллею «Дружбы народов», посвященную нашей многонациональной республике.Добавим, что Башкортостан является одним из регионов-лидеров России по объемам лесовосстановления. В 2020 году площадь посадок превысила площадь вырубок леса более чем на 1300 га и составила 15 тысяч 300 га.

Частью программы лесовосстановления станет и международная акция «Сад памяти», которая пройдет по всей стране и за ее пределами с 23 апреля по 23 мая.

Всего для мероприятий по восстановлению гослесфонда республики Минлесхозом подготовлено до 1 миллиона саженцев деревьев и кустарников их планируют высадить на 65 лесных участках. Основные работы запланированы на 15 мая. Участниками акции могут стать все желающие. Найти ближайшую точку посадки поможет интерактивное приложение.

 

ИА «Башинформ»

Теги: экология
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