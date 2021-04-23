Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.42 ↓

EUR 92.04 ↑

23 апреля Пятница

Уфа   °

Молния
Паводок на 23 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 607 см (-21), р. Уфы у п. Шакша 683 см (+4), р. Демы у д. Бочкаревки 611 см (+54)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В России до 2024 года планируется проведение более 100 хакатонов по ИИ среди разработчиков

ПОЛИТИКА

В России о 2024 года планируется проведение более 100 хакатонов по ИИ среди разработчиков, сообщил зампред федерального правительства Дмитрий Чернышенко. «До 2024 году хакатоны пройдут во многих субъектах Российской Федерации, также федеральным проектом «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика» предусмотрено проведение соревнований окружного и международного уровней. Всего более 100 мероприятий. Финансирование на их проведение составит около 850 млн руб., будут привлекаться также внебюджетные источники. Ожидается, что общее количество участников соревнований будет более 20 тыс. чел.», – отметил чиновник.

Хакатон по искусственному интеллекту – конкурс, на котором специалисты-разработчики программного обеспечения совместно решают поставленную организаторами бизнес-проблему или социальную проблему за счет технологий по искусственному интеллекту за ограниченное время, в том числе с использованием государственных наборов данных. По итогам конкурса отбираются и награждаются команды, которые смогли разработать наиболее качественное решение.

Оператором хакатонов определено АНО «Россия – страна возможностей». В правительстве надеются, что этот проект повысит у молодежи интерес к технологиям искусственного интеллекта и выявит талантливых разработчиков.

Напомним, в августе 2020 г. по поручению Президента России Владимира Путина на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий был утвержден паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект», входящий в нацпроект «Цифровая экономика РФ». Финансирование этого направления в России в 2021-2024 гг. составит более 30 млрд руб. из федерального бюджета и внебюджетных источников.

 

ИА «Башинформ»

Теги: хакатон, ИИ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии ушёл из жизни известный композитор-песенник Муфтадин Гилязев
22 апреля ушёл из жизни известный композитор-песенник, заслуженный деятель искусств Башкортостана, заслуженный работник культуры Башкирской АССР Муфтадин
Элвин Грей вложил свои гонорары в обустройство родника на малой родине в Башкирии
Элвин Грей (Радик Юльякшин) стал участником проекта, посвященного малой родине «Атайсал». Он решил внести свой вклад в благоустройство местности в Гафу
БМК в 1 квартале 2021 года увеличил экспортные отгрузки
Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») в 1 квартале 2021 года на 80% увеличил реализацию металлопродукции на экспорт в
В Башкирии в выходные ожидается снег
Синоптики Башгидрометцентра уточнили прогноз на ближайшие три дня. Согласно опубликованным данным, в ночь на субботу, 24 апреля, и в ночь на воскресенье
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть