В России до 2024 года планируется проведение более 100 хакатонов по ИИ среди разработчиков

В России о 2024 года планируется проведение более 100 хакатонов по ИИ среди разработчиков, сообщил зампред федерального правительства Дмитрий Чернышенко. «До 2024 году хакатоны пройдут во многих субъектах Российской Федерации, также федеральным проектом «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика» предусмотрено проведение соревнований окружного и международного уровней. Всего более 100 мероприятий. Финансирование на их проведение составит около 850 млн руб., будут привлекаться также внебюджетные источники. Ожидается, что общее количество участников соревнований будет более 20 тыс. чел.», – отметил чиновник.

Хакатон по искусственному интеллекту – конкурс, на котором специалисты-разработчики программного обеспечения совместно решают поставленную организаторами бизнес-проблему или социальную проблему за счет технологий по искусственному интеллекту за ограниченное время, в том числе с использованием государственных наборов данных. По итогам конкурса отбираются и награждаются команды, которые смогли разработать наиболее качественное решение.

Оператором хакатонов определено АНО «Россия – страна возможностей». В правительстве надеются, что этот проект повысит у молодежи интерес к технологиям искусственного интеллекта и выявит талантливых разработчиков.

Напомним, в августе 2020 г. по поручению Президента России Владимира Путина на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий был утвержден паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект», входящий в нацпроект «Цифровая экономика РФ». Финансирование этого направления в России в 2021-2024 гг. составит более 30 млрд руб. из федерального бюджета и внебюджетных источников.