В уфимской недостроенной мечети «Ар-Рахим» совершена первая пятничная молитва







Впервые в уфимской недостроенной Соборной мечети «Ар-Рахим» прозвучал азан, призывающий всех верующих мусульман к пятничной молитве. Председатель ДУМ Башкирии Айнур хазрат Биргалин посвятил проповедь месяцу Рамадан и благодеяним в этот священный месяц.

«Вопрос баланса между мирским и вечным актуален всегда. И в этот священный месяц мы должны еще раз убедиться в верности расставленых приоритетов: мирское и извеченое, бизнес и семья — все это должно находить отражение в жизни мусульманина», — подчеркнул муфтий республики.

Айнур хазрат Биргалин напомнил, что половина работ в Соборной мечети уже завершена. Он вспомнил тех, кто приложил усилия к ее строительству.

«Радует, что мир полон неравнодушных людей, которые помнят слова Пророка Мухаммада о воздаянии за строительство мечети — будь это целое здание, купленный для мечети кирпич или мешок цемента. Общество и община — мы должны взять на себя это обязательство, не полагая, что кто-то за нас это сделает», — отметил Айнур хазрат.

Полноценные богослужения начнутся в мечети «Ар-Рахим» с полным завершением работ.