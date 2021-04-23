10 представителей Башкирии вышли в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

10 участников от Башкирии вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» и отправятся в Москву, где сразятся за победу с лучшими digital-специалистами страны, сообщает Центр увправления республикой.

Напомним, соревнование призвано выявить лучших в сфере интернет-коммуникаций и сформировать кадровый резерв региональных «цифровых» команд. Победители получат возможность принять участие в специально разработанной образовательной программе, пройдут стажировку в компаниях-партнерах или в команде экспертов, а также будут включены в кадровый резерв с возможностью трудоустройства в АНО «Диалог» в пресс-службы органов власти.

Всего в конкурсе приняли участие более 13 тысяч человек со всей страны. В полуфинал вышел 561 участник. Финал и полуфинал пройдут в Москве во второй половине мая.

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