Фото: kremlin.ru Что сказал Путин; из бюджета похитили миллионы; гибель ребенка – неделя в Башкирии Фото: kremlin.ru

Хабиров поручил проанализировать послание Путина; вузы Башкирии решили объединиться; у депутатов по 7 домов, «Мерседесы», полхутора в Финляндии; как похищали миллионы из бюджета; ожидается второй пик паводка. Все главные новости недели – в одном материале «Башинформа».

И огонь, и вода

Башкирия прошла первый пик паводка, второй пик ожидается с 28 апреля по 1 мая, сообщили 22 апреля на брифинге по паводку. Сейчас на Белой уровень воды составляет 607 см – снижение за сутки на 21 см, в реке Уфе – 683 см, в Дёме – 611 см, плюс 54 см за сутки. 23 апреля главный синоптик «Башгидромета» пояснила, что «дожди скажутся на уровнях воды», они будут снижаться медленнее, по горным рекам прогнозируется увеличение на 30-50 см. Но притоки к Павловскому и Юмагузинскому водохранилищам не будут катастрофически резкими. Сейчас спасатели контролируют 19 ситуаций с подтоплениями в четырех районах.

При этом 17 апреля в Башкирии ввели особый противопожарный режим. «Вот такая она у нас, наша республика. Еще до конца не сошел снег, и мы еще боремся с паводками и их последствиями, а в части районов уже начались пожары», — написал в соцсетях Радий Хабиров. Возгорания часто связаны с тем, что люди сжигают мусор и разводят костры в лесу. «Законодательство предусматривает не только административные, но и уголовные наказания лиц, виновных в пожарах», — предупредил глава.

Башкирская боксерша стала чемпионкой мира

Спортсменка из Октябрьского Азалия Аминева завоевала золотую медаль первенства мира по боксу среди юниорок. В финальном бою она оказалась сильнее соперницы из Узбекистана. Первенство проходило в польском городе Кельце. Ранее Азалия Аминева стала первой в 21 веке башкирской боксершей, завоевавшей «золото» первенства Европы.

Что сказал Путин

21 апреля президент России Владимир Путин в 17-й раз обратился с Посланием к Федеральному собранию и посвятил его в основном медицине, «социалке», экономике, борьбе с коронавирусом. В частности, он объявил о новых мерах поддержки населения и регионов. Так, семьи с детьми-школьниками в августе получат 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Также с лета дети из неполных семей начнут получать по 5000 рублей. Беременным, находящимся в трудной ситуации, ежемесячно будут платить 6350 рублей. Больничный по уходу за ребёнком до 7 лет будет 100% заработка независимо от стажа. Также государство вернет родителям 50% от стоимости путёвки в детский лагерь. Регионы получат кредиты под 3% годовых на важные стройки. Газ до границы земельного участка будут проводить бесплатно. Путин также призвал россиян вакцинироваться от коронавируса, чтобы сформировать «коллективный иммунитет» и победить пандемию.

Радий Хабиров, присутствовавший на оглашении, поручил правительству Башкирии проанализировать послание Путина, отметив, что по показателю исполнения его пунктов будет оценивать качество работы подчиненных. Подробнее о Послании — здесь.

После гибели ребенка от собак

22 апреля суд отправил под домашний арест главу Сафаровского сельсовета Учалинского района Раяна Ахтямова, ранее задержанного по обвинению в халатности, повлекшей смерть человека. По версии следствия, его бездействие привело к гибели 4-летнего мальчика. 17 апреля в селе Сафарово бродячие собаки насмерть загрызли ребенка. Как выяснилось, глава сельсовета игнорировал жалобы местных жителей о вольной жизни бездомных собак в селе, не обратился в спецорганизацию с заявлением на отлов животных. Расследование этого дела взял на личный контроль глава СКР.

Также 22 апреля Госсобрание РБ внесло в Госдуму законопроект об обязательном чипировании животных. Сейчас в республике более 150 тысяч бродячих собак. Основной способ регулировать численность бродячих животных – стерилизация, считают ветеринары

Объединённому вузу быть

20 апреля Учёные советы в УГАТУ и БашГУ поддержали инициативу главы Башкирии Радия Хабирова и большинством голосов приняли решение об объединении вузов в совместный большой университет. В заседаниях советов принял участие Глава региона. Он напомнил, что полученный федеральный статус Евразийского НОЦа мирового уровня должен обеспечить стратегическое развитие высшей школы в республике. «Следующий значимый этап на этом пути – участие в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». По словам Хабирова, в соседних «регионах есть мощные федеральные или национальные исследовательские университеты. А в Башкортостане только один опорный вуз – УГНТУ. То есть на тот момент, когда принимались важные решения для развития высшего образования, мы оказались в аутсайдерах».

Объединённому вузу передадут создаваемый в Уфе IQ-парк по улице Заки Валиди. «Это позволит, что называется, докапитализировать вас во всех отношениях – укрепить материально-техническую базу, внедрить новые образовательные программы», – пояснил глава. «Чтобы избежать столкновений интересов, предлагаю вам создать специальную комиссию с участием представителей двух вузов, которая будет принимать ключевые решения по развитию объединённого большого университета», – добавил Хабиров. Также вузы Башкирии получат четыре гранта по 75 млн рублей на развитие науки. Рядом с БашГУ построят межвузовский кампус.

Как в Илишевском районе похитили из бюджета миллионы

Пять уголовных дел возбуждено Дюртюлинским межрайонным следственным отделом, связанных с хищением бюджетных средств. Четверо бывших и один действующий бухгалтер Башкирского аграрно-технологического колледжа подозреваются в мошенничестве и служебном подлоге. Криминалисты полагают, что директор колледжа создал ОПГ, и с 2016 по 2019 год его участники похищали деньги из бюджета колледжа. Они изготавливали платежные поручения о перечислении на свои счета денег под видом стипендий и соцвыплат для обучающихся детей-сирот и детей с ограниченными способностями. Так подозреваемые похитили более 17 млн рублей. Ранее фигуранты дел проходили подозреваемыми по делу о хищении госсредств свыше 5,3 млн рублей. Директору колледжа предъявлено обвинение, он под домашним арестом.

У депутатов по 7 домов, «Мерседесы», полхутора в Финляндии...

Депутаты Госдумы, избранные от Башкирии предоставили декларации о своих доходах за 2020 год. Самым богатым из них оказался Гаджимурад Омаров с доходом в 105,7 млн рублей. Депутату принадлежат семь домов, восемь земельных участков, автомобиль Mercedes. Иван Сухарев задекларировал 24,1 млн рублей, заработав за прошлый год на 45 млн рублей меньше, чем годом ранее. В пользовании у него две квартиры. На 2,7 млн рублей – до 18,8 млн рублей упал за год доход у Рифата Шайхутдинова. Ему принадлежат земельный участок в 1,5 тыс. кв. м, квартира в 400 «квадратов», половина хутора в Финляндии в 6,8 тыс. кв. метров и Mercedes Benz. Среди трех женщин-депутатов Инга Юмашева заработала 7 млн рублей, Рима Баталова — 6,8 млн, Зугура Рахматуллина — 6,2 млн. Экс-мэр Уфы Павел Качкаев отчитался о 5,8 млн рублей, депутат Александр Ющенко – 5,6 млн.

Глава Башкирии Радий Хабиров за прошлый год заработал 6,2 млн рублей. В собственности у него участок в 913 «квадратов», дом в 82,5 кв. метра, в пользовании госдача и квартира. Его супруга Каринэ Хабирова заработала 3,9 тыс. рублей. Ей принадлежат две квартиры.

COVID-19: снова обязательная самоизоляция, вакцинировался мэр города

20 апреля глава Башкирии своим указом ввел обязательный режим самоизоляции для граждан, прибывших в республику из иностранных государств любым видом транспорта, до получения результатов ПЦР-исследования на COVID-19. На сегодня в республике выявлен 34 тысячи 691 заболевший коронавирусом, почти 32 тысячи из них выздоровели. Сейчас болеют 2,3 тысячи человек. 33 пациента в тяжелом состоянии. За неделю от COVID-19 умерли 18 зараженных, всего с начала пандемии — 430. Полностью привиты от коронавируса почти 137 тысяч жителей республики. Вакцинировался также мэр Стерлитамака Владимир Куликов.

Экс-министр стал помощником Главы

20 апреля глава Башкирии Радий Хабиров назначил своим помощником экс-министра транспорта республики Алана Марзаева. Он уволился с поста 1 марта.

Председателем Госкомитета по предпринимательству, вместо Риммы Бойцовой, стал Нияз Фазылов, ранее — замминистра экологии.

В хищении бюджетных денег заподозрили руководителей колонии

В Стерлитамаке следователи возбудили уголовное дело по признакам мошенничества по факту хищения бюджетных средств в исправительной колонии №21. Как выяснили следователи, в 2020 году неустановленные должностные лица в колонии заключили три госконтракта на организацию питания сотрудников с местной предпринимательницей. Контракты были в полностью оплачены, однако свои обязанности женщина не выполняла — еду готовили осужденные. В итоге бюджету учреждения нанесен ущерб в 313 тысяч рублей. Сейчас устанавливаются все лица, причастные к произошедшему.