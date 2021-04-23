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В Уфе в центре «Мои документы» увеличили количество дней для регистрации автомобиля

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе в центре «Мои документы» увеличили количество дней для регистрации автомобиля Фото: Ксения Калинина

В Уфе в многофункциональном центре «Мои документы» в ТЦ «Аркада» увеличили количество дней для регистрации машины. Если раньше услуга предоставлялась один раз в неделю — во вторник с 10.00 до 17.00 часов, то сейчас ее можно получить по новому графику – со вторника по субботу, с 10.00 до 18.00 часов без перерыва на обед.

«У граждан сохраняется возможность регистрировать машину в прежнем порядке, только в многофункциональном центре «Мои документы». Сотрудники ГИБДД Уфы проведут все проверочные мероприятиями по осмотру легкового автомобиля или мотоцикла на специализированной площадке торгового центра, оформят регистрационные документы с присвоением государственных регистрационных знаков транспортному средству», — сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Госуслуга включает в себя также внесение изменений в регистрационные данные транспортного средства (изменение места жительства или фамилии владельца), возобновление или снятие машины с госучета и другие операции по регистрации.

Для получения услуги необходимо предварительно записаться по телефонам контакт-центра: +7 (347) 246-55-33 и +7 (927) 333 31 00, а также при личном обращении в офис.

 

ИА «Башинформ»

Теги: госуслуги, ГИБДД Уфы
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