Зарегистрирован товарный знак «Зелёная Башкирия»

Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала Министерству природопользования и экологии Республики Башкортостан свидетельство об исключительных правах на товарный знак «Зелёная Башкирия» на срок до 7 июля 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Регистрация товарного знака и исключительное право на его использование дает возможность формирования и активной популяризации экологического проекта. Например, в случае с товарным знаком «Зелёная Башкирия» можно проводить презентации, выставки, и другие мероприятия только с разрешения правообладателя.

Справка. «Зелёная Башкирия» была создана как движение в 2014 году для поддержки экологической инициативы среди населения, развития экологического волонтерства и наставничества. В 2016 году членами движения была организована Региональная общественная организация развития экологического сознания и защиты окружающей среды Республики Башкортостан «Зеленая Башкирия». За это время двжением было проведено более 3000 акций, в которых приняли участие более 6 млн участников.