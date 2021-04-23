В Башкирии ученые разработали специальную пленку с ранозаживляющими свойствами

На кафедре высокомолекулярных соединений и общей химической технологии Башкирского государственного университета – участника Евразийского НОЦ, разработали специальную пленку с ранозаживляющими свойствами и научились управлять ее физико-механическими свойствами, сообщает пресс-служба НОЦ.

«Мы долгое время работали с использованием хитозана, сейчас применяем и другие полисахариды, в частности пиктин, карбоксиметилцеллюлозу. Все эти полимеры имеют способность поглощать раневой экссудат – жидкость, которая выделяется из раны, разлагаются на ране и усваиваются организмом», – рассказала доктор химических наук, профессор Елена Кулиш.

Пленка может содержать необходимые лекарственные препараты, которые будут поступать в организм с ее рассасыванием. Еще один плюс нового материала – при его разложении на ране образуются вещества, очень похожие на те, из которых состоит наша кожа, то есть он помогает восстановлению эпителия.

Ученые Евразийского НОЦ научились регулировать скорость выхода лекарственного препарата из пленки и скорость течения ферментативного гидролиза – разложения на ране – до 12 дней.

«Именно за этот срок успевает нарасти верхний слой эпителия. Но полимеры могут применяться, например, и к костным тканям, мышечным тканям. Проблема заключается в том, что полимеров, которые могут контактировать с организмом человека, весьма ограниченное количество», – уточняет Елена Кулиш.

Сейчас перед учеными стоит задача из одного вещества со своей природной прочностью, удлиняемостью и другими свойствами научиться регенерировать совершенно разные ткани, вплоть до костной.