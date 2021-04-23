Фото: Олег Яровиков В Уфе временно закроют парковку у Конгресс-холла «Торатау» Фото: Олег Яровиков

В Уфе временно закрывают парковку у Конгресс-холла «Торатау». Как сообщает пресс-служба администрации, это связано с проведением выставки.

«В целях безопасности участников дорожного движения во время проведения праздничного концерта и выставки пожарной техники «Сквозь времена» временно будет закрыт проезд транспорта на парковочную площадку перед Конгресс-холлом «Торатау», — говорится в сообщении мэрии.

Ограничение будет действовать с 23 часов 25 апреля до 18 часов 26 апреля.