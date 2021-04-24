В Башкирии сегодня напишут Международный диктант по башкирскому языку
Сегодня, 24 апреля, с 11 часов по уфимскому времени все желающие могут написать Международный диктант по башкирскому языку. Принять участие в нем можно онлайн и в офлайн формате, с соблюдением всех эпидемиологических норм. Для этого нужно заранее зарегистрироваться на сайте https://bashdiktant.ru/ либо скачать мобильное приложение акции.
Напомним, тем, кто пишет диктант онлайн, предоставляется возможность подключиться к акции через Башкирское спутниковое телевидение, интернет или мобильное приложение.
Работы таких участников принимаются через личный кабинет на сайте или мобильное приложение. Также рукописи диктанта можно направить в виде фотографий и сканов по электронной почте на адрес: [email protected]
Как сообщалось ранее, трансляцию акции можно будет посмотреть на телеканале «БСТ». В 11.00 – 11.25 – написание диктанта участниками с начальным уровнем владения башкирским языком; 11.30 – 12.00 – написание диктанта участниками со свободным уровнем владения башкирским языком; 12.05 – 12.30 – написание диктанта участниками, владеющими северо-западным диалектом башкирского языка.
Диктаторы:
- Ильшат Абдуллин (солист группы «Бүреләр») — для участников с начальным уровнем владения башкирского языка;
- Эльвира Аиткулова (председатель Президиума Международного союза общественных объединений «Всемирный курултай башкир») — для участников, свободно владеющих башкирским языком;
- Альберт Исмаил (рок-исполнитель, основатель группы «Исмаил») – для желающих написать диктант на северо-западном диалекте башкирского языка.