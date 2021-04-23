Фото: ИАУ - пресс-служба администрации г.Уфы В Уфе закроют для автотранспорта половину улицы Хадии Давлетшиной Фото: ИАУ - пресс-служба администрации г.Уфы

С 26 апреля перекрывается движение по половине проезжей части бульвара Хадии Давлетшиной на участке от улицы Николая Дмитриева до улицы Заводской. Согласно контракту срок завершения работ на объекте – 29 октября 2021 года.

Городские службы просят с пониманием отнестись к временным ограничениям дорожного движения, связанным с дорожными работами. На участках ремонта возможны затруднения движения автотранспорта. На время ремонтных работ нужно выбирать заранее альтернативные объездные маршруты.