Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о сильном ветре Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о сильном ветре. По данным синоптиков, 24 апреля местами по республике ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с.

В этот день прогнозируются временами дожди, ночью и утром местами со снегом. Температура воздуха ночью составит +1,+6 градусов, днем +7,+12.

В МЧС РБ пояснили, что при сильном ветре (13,9-17,1 м/с) качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, трудно идти против ветра, говорить на ветру сложно. В результате интенсивной ветровой нагрузки могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, транспарант-перетяжкки на самостоятельных опорах, светодиодные панно. Сломанные небольшие деревья, крупные ветви могут перекрыть внутридомовые проезды и автомагистрали.