Коронавирус в Башкирии: Скончались еще три пациента; вакцинировался мэр города

В Башкирии два компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции сделали почти 132 тысячи человек. От новой инфекции привился также мэр одного из городов.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Скончались три пациента. 22 апреля региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что за последние сутки в Башкирии диагноз коронавируса лабораторно подтвержден у 97 человек. Из них 51 новый заболевший выявлен в Уфе. Таким образом, общее число заболевших в регионе составило 34 592 человека. Из них уже вылечились 31 695 человек, в том числе 204 выписаны за минувшие сутки. Сейчас болеют коронавирусом 2 469 человек. 188 из них проходят лечение в стационарах, в тяжелом состоянии — 32 пациента, 6 – на ИВЛ.

Также за сутки в Башкирии от COVID-19 скончались три пациента, всего с начала пандемии — 428.

Мэр привился. В Башкирии продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодня в республике два компонента вакцины от COVID-19 сделали 131 928 жителей республики.

22 апреля прививку от коронавируса сделал мэр города Стерлитамака Владимир Куликов. «В нынешних условиях вакцинация – это не только надёжный способ уберечься от коронавируса, но и показатель ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих близких, я бы даже сказал активная гражданская позиция», — написал он в соцсетях, поделившись фото из процедурного кабинета.

Всего в регионе действуют 155 пунктов вакцинации, в том числе пять мобильных. По данным ТАСС, Facebook запускает в России уведомления о возможности вакцинации. Эти уведомления будут направлять пользователей на сайт госуслуг.

В России зафиксирован 4 млн 736 тыс. 121 случай заражения коронавирусом, из них почти 9 тысяч новых — 8 996. При этом в Москве число заразившихся возросло за сутки на 2 704 против 1 988 днем ранее, всего в столице свыше 1,72 млн зараженных. За сутки в стране от ковида умерли 397 человек, общее число жертв вируса достигло 107 103, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с новой инфекцией. В Красноярском крае зафиксированы британский и южноафриканский штаммы коронавируса.

Антирекорд в Индии. В мире число зараженных COVID-19 превысило 144 млн, умерло 3,69 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Мировой антирекорд по росту заражений коронавирусом за сутки установила Индия — 314 835 случаев, всего — 15 млн 930 тыс. 965. Число летальных исходов из-за ковида возросло в этой стране за сутки на 2 104 и в целом составило 184 657. Из-за коронавируса в крупнейших городах Японии вновь введут режим ЧС. Парламент Папуа — Новой Гвинеи приостановил работу на четыре месяца, так как 25% его сотрудников болеют COVID-19, сообщили в ТАСС.

Тем временем Владимир Путин подтвердил готовность России сотрудничать с Германией по поставкам вакцин. Власти Турции, где более 4,5 млн зараженных ковидом, уже анонсировали применение в стране российского «Спутника V». В США число зараженных COVID-19 приближается к 32 млн.