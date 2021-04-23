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В Уфе в молельной комнате религиозной организации обнаружили экстремистскую литературу

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе в молельной комнате религиозной организации обнаружили экстремистскую литературу Фото: Ксения Калинина

В Калининский районный суд Уфы 21 апреля поступили материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей «производство и распространение экстремистских материалов». Перед судом предстанет руководитель местной мусульманской религиозной организации (ММРО), которая базируется в Шакше и относится к Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман РБ».

Как сообщается на сайте суда, 20 апреля прокуратура Башкирии проверила исполнение требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности в отношении вышеуказанной организации. В итоге были выявлены нарушения требований федерального законодательства.

«В марте 2021 года при обследовании молельного помещения ММРО поселка Шакша, расположенной по улице Гвардейской, в которое имеет свободный доступ неограниченное количество граждан, была обнаружена и изъята литература, включенная в Федеральный список экстремистских материалов», — пояснили в суде. — Предоставление в распоряжение неопределенному кругу лиц (прихожан) экстремистских материалов в доступном, предназначенном для чтения книг месте, свидетельствует об их массовом распространении и хранении в целях массового распространения».

Между тем, на территории России запрещается распространение экстремистских материалов, а также производство или хранение в целях распространения и является правонарушением, что влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством. Судебное разбирательство по данному факту назначено на 26 апреля.

 

ИА «Башинформ»

Теги: экстремизм, суд
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