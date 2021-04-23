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В Башкирии мэр города сделал прививку от коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: Владимир Куликов, Vk | Видео: Владимир Куликов, Vk

В Башкирии мэр города сделал прививку от коронавируса Фото: Владимир Куликов, Vk | Видео: Владимир Куликов, Vk

В Башкортостане мэр города Стерлитамака Владимир Куликов 22 апреля сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил своим подписчикам в соцсетях, поделившись фото и видео из процедурного кабинета.

«В нынешних условиях вакцинация – это не только надёжный способ уберечься от коронавируса, но и показатель ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих близких, я бы даже сказал активная гражданская позиция. Постепенно мы возвращаемся к обычной жизни, но болезнь до конца, к сожалению, не отступила. Массовая вакцинация позволит быстрее сформировать коллективный иммунитет. Всё, как говорится, в наших руках. Выбор за нами, и он должен быть разумным и ответственным», — написал Владимир Куликов.

Как информировало агентство «Башинформ», в Башкирии за прошедшие сутки вакцину от ковида «Спутник V» сделали 3 745 человек. Всего же на прививку решилось 131 928 жителей региона. За сутки лабораторно диагноз коронавируса подтвержден у 97 человек. Таким образом, общее число заболевших на 22 апреля 2021 года составляет 34 592 человека. Всего вылечились 31 695 человек, в том числе 204 выздоровели за минувшие сутки. Также за сутки скончались от COVID-19 три пациента, всего с начала пандемии — 428.

 

ИА «Башинформ»

Теги: вакцинация
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