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В селе Павловка Нуримановского района реконструируют систему канализации

ОБЩЕСТВО
Фото: Общественная палата РБ

В селе Павловка Нуримановского района реконструируют систему канализации Фото: Общественная палата РБ

Благодаря общественникам в селе Павловка Нуримановского района Башкирии реконструируют систему канализации.

Как сообщили в Общественной палате региона инициировала разрешение этой проблемы заместитель председателя ОП Кристина Недорезова. Вопрос о свалке мусора в пойме Павловского водохранилища она подняла на встрече членов палаты с главой региона в начале этого года. Общественница высказалась о необходимости замены очистных сооружений в селе, а также необходимости рекультивации свалки. Сточные воды попадают в реку Уфу, а от некачественной питьевой воды страдают жители населённых пунктов, расположенных ниже по течению.

После этого Контрольному управлению администрации Главы, муниципалитету и Общественной палате было поручено определить пути решения экологической проблемы.

26 января здесь был проведен круглый стол, где обсудили наметили ряд важных для муниципалитета вопросов, в частности, обновление объектов коммунальной инфраструктуры Павловки и близлежащих баз отдыха.

Как сообщила бизнес-шериф, замглавы Нуримановского района Венера Ахиярова, Министерство жилищно-коммунального хозяйства республики направило пакет документов для включения строительства объекта «Реконструкция системы канализации села Павловка» в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с вынесением рассмотрения данного вопроса на заседание Экспертного совета по бюджетным инвестициям Республики Башкортостан.

По словам Кристины Недорезовой, Нуримановский район не мог добиться этого порядка 10 лет.

 

ИА «Башинформ»

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