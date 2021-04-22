Житель Башкирии после поездки в Занзибар умер от тропической малярии

В марте текущего года в Башкирии зарегистрирован летальный случай от завозной малярии, сообщает региональный Минздрав.

Житель республики заразился наиболее тяжелой тропической формой малярии во время поездки в Занзибар (Восточная Африка). Болезнь проявилась у мужины через некоторое время после возвращения с острова, от осложений он скончался.

По данным ведомства, случаев завозной малярии не было в Башкортостане последние два года. В 2018 году были зафиксированы 2 случая трехдневной формы малярии, которые были завезены из Индии и Республики Нигерия (Западная Африка).

Справка. Малярия — группа инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах «малярийных комаров» и сопровождающихся лихорадкой, ознобами, спленомегалией (увеличением размеров селезёнки), гепатомегалией (увеличением размеров печени), анемией. Наиболее тяжелая форма малярии — тропическая. При поздней диагностике и лечении (позднее 10 дня) тропическая малярия принимает злокачественное течение и может привести к летальному исходу. Летальность при тропической малярии составляет до 40%, при позднем обращении за медицинской помощью этот показатель увеличивается.

Ежегодно в мире малярией болеют от 100 до 300 млн человек, из них 90% в тропической Африке, где погибает до 1 миллиона человек. Завоз малярии в Российскую Федерацию осуществляется в основном из Африканского континента, Юго-Восточной Азии, Южной Америки.

При пребывании в местах, где распространена малярия, следует принимать следующие меры предосторожности:

— необходимо заблаговременно до выезда в эндемичные по малярии страны начать прием противомалярийных препаратов.

— с сумерек до рассвета одеваться так, чтобы не оставлять открытыми руки и ноги

— с целью предупреждения укусов комаров необходимо применять репелленты (средства отпугивающие комаров), нанося их на открытые участки тела и одежду.

При любом заболевании с повышением температуры тела в течение 3 лет после возвращения из страны, неблагополучной по малярии, следует немедленно обратиться к врачу и сообщить о сроках пребывания в этой стране.