Нефтегазстройпрофсоюз России поздравляет с 1 Мая

Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства поздравляет с главным профсоюзным праздником – Днем международной солидарности трудящихся.

«В календаре государственных праздников России Первомай занимает особое место. Меняясь вместе со временем, этот день не утратил своего высокого смысла и значения как праздник единства и сплоченности всех созидательных сил страны, как праздник, олицетворяющий наше общее стремление к миру, благополучию и счастью, к процветанию нашего Отечества. Ведь оттого, насколько честно мы будем относиться к себе и к тому, что делаем, зависит, какой станет наша жизнь и будущее наших детей.

1 Мая по-настоящему весенний праздник, он радует нас ярким солнцем, теплом, пробуждением природы и дарит хорошее настроение, он стал настоящим символом обновления, единения людей в созидательной деятельности на благо нашей страны.

В День весны и труда мы отдаем дань признательности людям разных профессий и возрастов. Мы выражаем благодарность ветеранам, которые своей добросовестной работой внесли огромный вклад в развитие нашей страны!

Желаем всем доброго здоровья, счастья и хорошего настроения! Пусть весна заряжает радостью и оптимизмом, дарит силы для новых свершений!» — говорится в поздравлении от имени Председателя Нефтегазстройпрофсоюза России Александра Корчагина.