Руководитель Общественной палаты Башкирии инициировал проверку сообщений телеграм-каналов

Председатель Общественной палаты РБ Ростислав Мурзагулов направил обращение прокурору Башкирии Владимиру Ведерникову и начальнику Управления ФСБ России по РБ Юрию Серышеву с требованием проверить на предмет экстремизма и нарушения действующего законодательства в публикациях телеграм-канала «Куштау-онлайн».

В частности, 18 апреля в этом канале были размещёны сообщения с советом кураисту Зайнетдину (Загир Зайнетдинов) принести извинения якобы «за развратный номер с участием обнажённых женщин», в одежде «с атрибутами национальной одежды», говорится в сообщении. Извинения, по мнению авторов телеграм-канала, Зайнетдинов должен принести публично в соцсетях.

«Если он не извинится в течение недели, придётся уже не просить, а убеждать его в необходимости этого, но уже не письменно, а устно. (Доброжелатели)», — говорится в сообщении телеграм-канала «Куштау-онлайн».

Эти публикации вызвали возмущение общественности, в Общественную палату РБ поступили многочисленные обращения по этому поводу, говорится в заявлении Мурзагулова.

«Их авторы считают, что в данных постах имеется нарушение законодательства РФ, а также права заслуженного артиста РБ Загира Зайнетдинова», — говорится в письмах в правоохранительные органы.

При этом отмечается, что «по имеющейся информации, телеграм-канал «Куштау-онлайн» ведёт руководитель запрещённой организации БОО «Башкорт» Ильнар Галин, а телеграм-канал «Башнационал» – негласный идеолог запрещённой БОО «Башкорт» Руслан Габбасов». Мурзагулов просит прокурора и начальника УФСБ по РБ проверить причастность указанных лиц к продолжению экстремистской деятельности.