10 «ништяков» от Путина народу и республике
Президент в 17-й раз выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. Он объявил о новых мерах поддержки населения и регионов. Вот главные. Подробнее о послании читайте в материале Что рассказал Владимир Путин на послании. Самое главное за семь минут.
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10 «ништяков» от Путина народу и республике
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