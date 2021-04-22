10 «ништяков» от Путина народу и республике

Президент в 17-й раз выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. Он объявил о новых мерах поддержки населения и регионов. Вот главные. Подробнее о послании читайте в материале Что рассказал Владимир Путин на послании. Самое главное за семь минут .

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