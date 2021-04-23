Как выжить в период стрессов и неопределенности: подкаст «Башинформа» «Школа для взрослых»

«Башинформ» опубликовал очередной выпуск подкаста «Школа для взрослых».

С уфимским бизнес-ментором Зульфией Халиковой поговорили о том, когда станет легче (спойлер: никогда), как жить, когда стресс и напряженность только нарастает.

Какое влияние на организм оказывает стресс и как нивелировать последствия. Что и когда делать, чтобы постоянно ощущать радость и счастье.

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