Как выжить в период стрессов и неопределенности: подкаст «Башинформа» «Школа для взрослых»
«Башинформ» опубликовал очередной выпуск подкаста «Школа для взрослых».
С уфимским бизнес-ментором Зульфией Халиковой поговорили о том, когда станет легче (спойлер: никогда), как жить, когда стресс и напряженность только нарастает.
Какое влияние на организм оказывает стресс и как нивелировать последствия. Что и когда делать, чтобы постоянно ощущать радость и счастье.
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