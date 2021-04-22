В Башкирии в 2020 году более девяти тысяч человек пострадали от укусов животных

За 2020 год в республике 9381 человек получили укусы, ослюнения, царапины от животных (собаки, кошки, волки, лисы, коровы).

Среди пострадавших более двух тысяч человек — дети до 14 лет. Из общего числа пострадавших 12 человек покусаны зараженными бешенством животными — тремя собаками и двумя волками.

По данным республиканского Минздрава, лишь 4,5 тысячи из укушенных человек обратились в больницы за вакциной. Такие данные озвучил начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РБ Олег Мавлютов на круглом столе по решению проблем бездомных животных в Башкортостане, организованном 21 апреля республиканской Общественной палатой.

«Приходится констатировать тот факт, что среди населения – тотальная санитарная безграмотность, каждый пятый, начавший лечение после укусов животных, прекращают его, не завершив», — сказал Олег Мавлютов.