Фото: Валерий Шахов Подпишись и выиграй: в Башкирии подписчики на газеты и журналы могут выиграть ценные призы Фото: Валерий Шахов

В эти дни в республике — разгар подписной кампании на второе полугодие 2021 года. Для многих это не только возможность получать на дом с июля по декабрь ставшие любимыми и необходимыми газеты и журналы, но и возможность стать победителем розыгрыша ценных призов среди читателей. Розыгрыш призов состоится 23 июля в прямом утреннем эфире телеканала БСТ.

Кто еще не знает, как подписаться на районные и республиканские издания и стать участником розыгрыша призов — ноутбука, мотоблока, триммера, велосипеда и телевизора, напоминаем — традиционно оформить подписку на любимые издания можно через любое почтовое отделение.

Издательский дом «Республика Башкортостан» предлагает не менее быстрый и удобный вариант подписки — не выходя из дома, буквально за несколько минут, воспользовавшись сервисом онлайн-подписки на сайте rbsmi.ru.

Для этого достаточно в разделе «Подписка» выбрать газету или журнал, причем как печатную, так и электронную версию издания, и подписаться. Печатная версия будет приходить на указанный вами почтовый адрес, а электронная — на электронный ящик.

Также есть возможность оформить редакционную подписку, но в этом случае издания придется забирать самим из редакций.

Независимо от того, каким способом оформлена подписка, необходимо прислать копии квитанций на два издания на второе полугодие 2021 года для участия в общем республиканском конкурсе «Подпишись и выиграй» до 15-го июля. Их необходимо выбрать из раздела «Подписка».

Адрес для приема квитанций: 450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан», кабинет 212 с пометкой «Подпишись и выиграй», или на электронный адрес: [email protected] до 15 июля.

С этой же квитанцией можно принять участие в конкурсах республиканских, районных, городских редакций газет и журналов, они также начали сбор заявок на участие в розыгрыше. Подробности можно узнать в редакциях.