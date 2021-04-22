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Минсельхоз Башкирии объявил о старте четвертого сезона конкурса «Сев в объективе»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс - служба Минсельхоза Башкирии

Минсельхоз Башкирии объявил о старте четвертого сезона конкурса «Сев в объективе» Фото: пресс - служба Минсельхоза Башкирии

В Башкортостане началась посевная кампания, и по традиции, уже в четвертый раз Минсельхоз республики объявляет о старте конкурса «Сев в объективе». В этом году работы принимаются по следующим номинациям:

1. «Лучшая фотография о посевных работах 2021 года»

2. «Лучший видеоматериал о посевных работах 2021 года».

Конкурс проводится совместно с Центром сельхозконсультирования РБ, и направлен на популяризацию крестьянского труда, повышение значимости посевных работ в сознании жителей республики, формирование позитивного общественного мнения о работе аграриев республики в период посевных работ, тиражирование передового опыта, достижений сельскохозяйственных предприятий, фермеров, сельхозкооперативов, поощрение творческой активности журналистов, жителей нашей республики.

Материалы на конкурс должны быть отсняты в нынешний посевной сезон и предоставлены конкурсной комиссии в срок до 15 июня текущего года.

«Призываем представителей средств массовой информации, фотокорреспондентов и просто творчески увлеченных людей принять в конкурсе активное участие. Ждем качественные фотографии и видеоматериалы, с креативным подходом и оригинальной подачей, и главное, отражающие нелегкий труд наших земледельцев», — отметили в пресс–службе Минсельхоза Башкортостана.
Победители в каждой номинации награждаются дипломами I, II, III степени и ценными призами.

Фото и видеоработы принимаются в электронном виде по адресу: [email protected] с заполненной заявкой.

Скачать форму заявки и ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте аграрного ведомства.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Конкурсы
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