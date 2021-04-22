В Уфимском районе двое мужчин погибли в утонувшем экскаваторе
В Уфимском районе двое мужчин погибли в утонувшем экскаваторе Фото: Гострудинспекция РБ
В Уфимском районе двое мужчин погибли в утонувшем экскаваторе. Гострудинспекция расследует несчастный случай, произошедший 21 апреля в карьере ЗАО «Баштрансгидромеханизация». По информации ведомства, когда техника упала в воду, которой наполнился карьер, в кабине находились 47-летний бригадир машинистов земснаряда и 38-летний главный механик. Выбраться они не смогли. Определяются причины и обстоятельства случившегося, инспекторы выясняют, как соблюдались меры безопасности и охраны труда.