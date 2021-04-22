Фото: Олег Яровиков В Башкирии пройдет Республиканский форум, посвященный Всемирному дню охраны труда Фото: Олег Яровиков

28 апреля в Уфе пройдет Республиканский форум, посвященный Всемирному дню охраны труда. На форум соберутся около 200 участников — профсоюзный актив, представители работодателей, фирмы и компании-производители отечественных средств защиты.

Как сообщила пресс-секретарь Федерации профсоюзов Шаура Шакурова, на форуме предлагается обсудить тенденции и перспективы в области трудового законодательства в целях обеспечения безопасных условий труда и сохранения здоровья работников.

На мероприятии будут представлены новейшие разработки российских производителей в области современных средств индивидуальной защиты и средств оздоровления, появившиеся в течение последних двух лет, применимые не только на производстве, но и в быту. Также будут подведены итоги апрельского месячника и названы имена победителей.

28 апреля в России отмечается Всемирный день охраны труда, тем самым привлекает внимание к предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Начало мероприятия 28 апреля в 10.00 по адресу: ул. Кирова, 1, 2-й этаж, контактный телефон 917-750-62-37.

Организаторы: Федерация профсоюзов РБ, Министерство семьи и труда и социальной защиты населения РБ при участии Государственной инспекции труда в РБ, Управления Роспотребнадзора по РБ, Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РБ.