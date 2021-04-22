Фото: Олег Яровиков В России восстанавливают почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач» Фото: Олег Яровиков

В ближайшее время в стране восстановят почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации». Как рассказал замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов на площадке Х Международного ветеринарного конгресса, сейчас по этому поводу готовится указ президента Владимира Путина.

С просьбой вернуть существовавшее ранее звание к Владимиру Путину обратилась Национальная ветеринарная ассоциация и он инициативу поддержал. Как ранее сообщали представители ассоциации, у ветеринарных специалистов нет возможности быть поощренными наградой «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», так как они не относятся к сотрудникам агрокомплекса.

Всего в России почетные звания присваиваются представителям 60 профессий. Их обладатели получают различные льготы на региональном уровне.