Лилия Гумерова: «Послание пронизано конкретными поручениями и заботами конкретной семьи»

Сенатор от Республики Башкортостан, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова считает, что очередное обращение Президента РФ к Федеральному собранию стало Посланием консолидации общества и Посланием развития.

По ее словам, оно пронизано конкретными поручениями Президента и заботами конкретной семьи.

«Во-первых, очень четко было сказано, что будет решаться проблема нехватки мест в образовательных учреждениях, в регионах появятся 1300 новых школ, 16 тысяч школьных автобусов, — отметила Лилия Гумерова. — Год назад Президент огласил в своем Послании выплату за классное руководство учителям наших школ. Во-вторых, дано поручение, чтобы, как и учителя школ, выплаты за классное руководство получали педагоги средних профессиональных образовательных учреждений. Для миллионов семей очень важно в преддверии нового учебного года получить средства на подготовку детей к школе. Единовременные выплаты в сумме 10 тысяч рублей для всех семей, у которых дети идут в школу, в том числе, на будущих первоклассников, – очень существенная мера поддержки. Более того, к середине августа эти выплаты будут завершены. Значит, к 1 сентября каждая семья, в которой есть школьник, эту поддержку на себе почувствует».

Отдельным пунктом Послания Владимира Путина сенатор отметила поддержку педагогических вузов:

«Мы очень часто говорили о качестве подготовки педагогов. И, как показывает анализ, инфраструктура наших педагогических вузов оставляет желать лучшего. 10 млрд рублей, которые направят на поддержку целевым образом, безусловно, помогут улучшить инфраструктуру, пополнить методическую базу. Следующим эффектом будет повышение компетенций, профессионального уровня наших будущих педагогов. Мне кажется, буквально «на ура» была воспринята идея Президента о поддержке нашей науки. 1 триллион 630 млрд рублей на прорывные проекты – это не просто поддержка отечественной науки, это возможность ответить на вызовы мирового уровня. Потому что этих открытий, этих решений ждут не только в России, но и во всем мире. Кроме этого, 24 миллиарда рублей — на библиотеки, пополнение музейных фондов, сельских Домов культуры, конечно, станут дополнительным шагом в системе мер, которые уже выделяем на поддержку учреждений культуры и их работников».