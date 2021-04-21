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В Послании Путина заложена идея развития страны на основе благополучия регионов: Толкачев

ПОЛИТИКА

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев считает, что одной из центральных идей Послания Президента стала идея развития страны на основе благополучия ее регионов.

«Важным и своевременным является решение о реструктуризации бюджетных кредитов, полученных регионами для противодействия пандемии. Хотя наша республика всегда проводила взвешенную бюджетную политику и отличалась высоким уровнем долговой устойчивости, пандемия негативно отразилась на поступлении доходов и вынудила нас наращивать заимствования. Сегодня мы услышали отчетливый сигнал к тому, что регионам будет оказана поддержка для преодоления кризиса и предложен новый инструмент развития – инфраструктурные кредиты», — отметил спикер парламента.

Другой важнейшей идеей Послания стала демография.

«Сбережение народа названо высшим национальным приоритетом России, – сказал Константин Толкачев. – Президент признал, что ситуация в демографии «чрезвычайная», и поставил стратегическую задачу – выход на устойчивый рост численности населения. С этой целью заявлено о прямых денежных выплатах семьям с детьми школьного возраста, о помощи неполным семьям, о выплатах беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».

С темой демографии, благополучия населения напрямую связана тема экологии.

«Мы сталкивались с ситуациями, когда крупные промышленные предприятия зарабатывали на природных ресурсах республики и оставляли жителям экологические проблемы, – сказал Константин Толкачев. – Считаю очень важным поручение Президента по разработке закона о финансовой ответственности собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промышленных площадок».

Президент России поставил задачи на годы и десятилетия вперед.

«Послание Президента Федеральному Собранию – это важнейший документ, который определяет вектор страны на многие годы и мобилизует усилия органов власти всех уровней на решение общих стратегических задач, – сказал спикер Государственного Собрания. – Парламенты регионов в своей работе также будут руководствоваться идеями Послания».

 

ИА «Башинформ»

Теги: Послание президента России
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