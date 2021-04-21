В Послании Президента было сказано о стабильности и развитии страны: Эльвира Аиткулова

Послание Президента России – это всегда объемный и по смыслу, и по количеству предложений документ. Каждый в Послании слышит свое. В этом году Владимир Путин уделил еще раз большое внимание поддержке семей с детьми, отметила заместитель председателя Госсобрания Башкортостана, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова.

По ее словам, к мерам, которые были приняты в прошлом году в период пандемии, добавились новые. Речь идет и о неполных семьях, и летнем отдыхе детей, которые будут на 50% финансироваться из бюджета, и о деньгах, которые помогут подготовиться родителям школьников к 1 сентября.

«Все они точечно поддержат наши российские семьи и это уже своего рода тренд. Я сегодня в Послании для себя услышала две ключевые вещи. В первую очередь – это стабильность, которая не только декларируется, а в нее закладываются большие финансовые средства. Регионы России будут поддерживаться через инфраструктурные проекты, через реструктуризацию кредитов, то, что им сегодня крайне необходимо. Очень важно, что инфраструктурные проекты должны быть инициированы самими регионами, должны пройти широкое обсуждение и затем поддержаны».

«Стабильность я вижу и в политическом плане. Лидер нашей страны четко сказал, что красную линию в отношении России пересекать нельзя, а где она проходит, мы будем определять сами».

«Я как куратор проекта «Культура малой родины» обратила внимание на новый заявленный проект – Фонд поддержки культурных инициатив с большим объемом финансирования. В ближайшие три года дополнительно будет направлено 24 миллиарда рублей на обновление в том числе и домов культуры, и библиотек, музеев в сельской местности, в малых исторических городах России. Это ещё одно чрезвычайно важное направление. Президент России ответил сегодня на все самые обсуждаемые ключевые вопросы, которые волнуют всех жителей нашей страны», — подытожила Эльвира Аиткулова.