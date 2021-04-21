Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии растет заболеваемость ОРВИ Фото: ИА «Башинформ»

В республике наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Как сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора, по итогам 15-й недели года (12-18 апреля) диагноз подтвердили у 25 519 человек.

Так, в Уфе ОРВИ заболели 5 943 человека. По сравнению с предыдущей неделей процент снизился на 8,7 п.п.

Между тем отмечается, что показатель заболеваемости в регионе находится на уровне эпидемического порога. В Уфе он ниже на 12,8%. Около 50% заболевших составляют дети до 17 лет.

За 15-ю неделю этого года были обследованы лабораторно на носительство вирусов гриппа и ОРВИ 551 человек. У 15,6% от числа исследований диагноз подтвердился.